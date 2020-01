Syfy ha ordinato la serie su Chucky, la bambola assassina

Circa un anno fa avevamo riportato che il network Syfy ha acquistato i diritti per una serie tv su Chucky, la bambola assassina che terrorizza gli spettatori fin dal 1988. Ora, invece, l'emittente americana ha annunciato di aver finalmente ordinato la prima stagione dello show.

La notizia, era stata in qualche modo anticipata da Don Mancini, il creatore del franchise, il quale aveva dichiarato che la serie su Chucky sarebbe arrivata nel 2020. Mancini, infatti, dopo aver diretto tre della saga, farà da showrunner e produttore esecutivo dello show; inoltre, si occuperà della regia del pilota. Gli altri produttori esecutivi saranno David Kirschner, Nick Antosca e Harley Peyton.



Tra i primi dettagli emersi sulla serie, che dovrebbe essere intitolata semplicemente Chucky, sembra che la temibile bambola comparirà durante una svendita in un quartiere suburbano di una tipica cittadina americana, che si ritroverà nel caos in seguito a una serie di omicidi che esporranno le ipocrisie e i segreti degli abitanti. Non mancheranno figure già viste nel passato di Chucky, che potrebbero far emergere la verità che si nasconde dietro le uccisioni. Sembra che verrà dato spazio anche alla storia delle origini della bambola.



La serie su Chucky potrà contare sui creatori originali del franchise, iniziato con il film Child’s Play, diretto e scritto da Tom Holland, prodotto da Kirschner e basato su una storia di Don Mancini. Questi ultimi due hanno prodotto tutti e sei i sequel. Ricordiamo che il remake La Bambola Assassina, uscito nel 2019, è stato invece prodotto da un altro team creativo.