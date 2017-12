SyFy ha rinnovato la serie tv Z Nation per una quinta stagione che andrà in onda nel 2018!

rinnovaper la stagione 5. Da quando The Walking Dead è andato in onda per la prima volta nella notte di Halloween del 2010, gli zombi sono tornati ​​a dominare il panorama del genere horror. Sul grande schermo e in tv i non morti non sono mai stati più importanti per lo spirito della cultura pop.

Z Nation è una delle tante serie a tema zombi che si è fatta strada sulla televisione via cavo, sperando di ottenere la stessa attenzione e il plauso di The Walking Dead. È La prima serie televisiva prodotta da The Asylum -la società di produzione che ha dato alla luce i film di Sharknado e oltre 250 altri film "mockbuster"- ed ha recentemente concluso la sua quarta stagione con uno speciale di due ore.

Un annuncio su Twitter del CEO di The Asylum David Michael Latt, che potete trovare comodamente in calce alla notizia, ha confermato che la rete Syfy ha rinnovato Z Nation per una quinta stagione, rivelando anche che i nuovi episodi andranno in onda nel 2018.

Ambientato in un futuro post-apocalittico in cui il collasso della società americana è stato innescato dal rilascio di un virus creato dall'uomo che ha trasformato gli infetti in zombi, Z Nation segue le avventure e le disavventure di una banda di sopravvissuti che cercano una cura per la piaga che ha distrutto il loro mondo. La chiave della loro missione è Alvin Murphy (Keith Allan), un ex prigioniero che il gruppo cerca di scortare da New York fino all'ultimo centro operativo del Centro per il Controllo delle Malattie in California.

Parte di un esperimento che ebbe luogo negli ultimi giorni prima del crollo del governo, il sangue di Murphy contiene anticorpi in grado di combattere il virus zombi. Nonostante la sua apparente buona salute, quest'ultimo è diventato simile a uno zombi anche se mantiene il pieno controllo delle sue facoltà. Possiede anche un qualche tipo di potere che gli consente di controllare gli zombi e qualsiasi altro essere umano normale che morde.