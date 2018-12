SyFy ha rinnovato Van Helsing per una quarta stagione, a bordo un nuovo showrunner

L'emittente americana SyFy ha annunciato il rinnovo di Van Helsing per una quarta stagione che debutterà nel 2019 e sarà composta da 13 episodi. Protagonista dello show è Kelly Overton nei panni di Vanessa Van Helsing, una donna che ha la misteriosa capacità di trasformare i vampiri in esseri umani.

Oltre al rinnovo, è stato annunciato che Jonathan Walker assumerà il ruolo di showrunner, subentrando a Nei LaBute: "Dopo essere stato nel team di scrittori sin dalla prima stagione, sono orgoglioso di prendere le redini come showrunner. La quarta stagione approfondirà l'iconica storia dei vampiri e la loro voglia di conquistare il mondo. Sorgeranno nuovi cattivi ed eroi inaspettati si uniranno alla battaglia. Abbiamo tante sorprese in serbo per il nuovo prossimo arco narrativo e non vediamo l'ora di condividerle con i nostri fan".

Dopo una catastrofica eruzione vulcanica, gli ultimi vampiri sotterranei rimasti si alzano attraverso un cielo buio e pieno di cenere per superare l'America. Vanessa Van Helsing, discendente della leggendaria linea di cacciatori di vampiri, si risveglia da un coma triennale per scoprire che non solo è immune ai predatori assetati di sangue - ma ha anche la capacità di farli tornare umani. Con questa "cura" che minaccia l'esistenza del vampiro e un bersaglio sulla schiena, Vanessa può salvare l'umanità?

Nel cast della serie troviamo anche Jonathan Scarfe, Christopher Heyerdahl, David Cubitt, Vincent Gale, Rukiya Bernard, Trezzo Mahoro, Aleks Paunovic, Laura Mennell, Tim Guinee e Paul Johansson.

Il finale della terza stagione di Van Helsing andrà in onda il 28 dicembre. La serie è disponibile a livello globale su Netflix.