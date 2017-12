SyFy ha rinnovato Van Helsing per una terza stagione

La serie post-apocalittica Van Helsing è stata rinnovata per la terza stagione, a tre settimane esatte dalla messa in onda dell'ultimo episodio della seconda stagione. Lo show, che vede come protagonista Kelly Overton nei panni di, una donna che ha la misteriosa capacità di trasformare i vampiri in esseri umani.

Basato sul graphic novel Helsing creato da Neil LeBute, Van Helsing ha debuttato nel settembre del 2016 con una prima stagione composta da tredici episodi, per poi essere rinnovato per una seconda stagione che ha debuttato su Syfy in anteprima d Ottobre.

La serie tv, come vi abbiamo detto poco sopra, segue il viaggio di Vanessa, dopo che questa si è svegliata un coma di tre anni. Vanessa lotta insieme ad un gruppo di umani in una vera e propria guerra contro i vampiri. L'unico potere di Vanessa è quello di trasformare gli umani in vampiri.

La terza stagione sarà composta da tredici episodi. Lo showrunner della serie Neil LaBute ha affermato che non potrebbe essere più contento del fatto che lo show sia stato rinnovato dal network, dal momento che ci sono ancora molte storie da raccontare su Vanessa e gli altri sopravvissuti.

"E' fantastico lavorare di nuovo con Syfy su questo progetto, insieme a Chad e Mike, oltre a tutti gli altri. Gli sceneggiatori hanno in serbo delle avventure fantastiche che metterà in scena il nostro cast. Ci saranno molte sorprese: aspettatevi altro sangue e morti" ha affermato lo stesso showrunner.