Sylvester Stallone annuncia la sua serie reality in stile Kadarshians: The Family Stallone

Sylvester Stallone aprirà le porte di casa sua alle telecamere per un reality show incentrato sulla sua famiglia. Nello stile di prodotti come The Kardashians e The Osbourne, questa nuova serie intitolata The Family Stallone sarà prodotta da MTV Entertainment Studios e andrà in onda su Paramount+, che già ospita la serie con Stallone, Tulsa King.

The Family Stallone è una docu-serie in otto episodi dedicata alla star di Rocky, a sua moglie Jennifer Flavin Stallone e alle loro figlie Sophia, Sistine e Scarlet. Lo show, che debutterà su Paramount+ in primavera, è il secondo progetto di alto profilo di Stallone per il servizio di streaming, che come detto già trasmette la sua serie drammatica Tulsa King.

Un teaser di The Family Stallone andrà in onda come parte dello spot pubblicitario della Paramount per il Super Bowl e in una prima anticipazione intitolata "Stallone Face", che potete vedere qui sotto, l'attore di Tulsa King appare con le sue figlie.

In una recente intervista con l'Hollywood Reporter, Stallone ha dichiarato che il suo desiderio di passare più tempo con i figli è "uno dei motivi per cui ho voluto fare il reality show per il quale mi sono preso un sacco di insulti".

"Ho pensato che [il reality show] sarebbe stato il film domestico definitivo", ha detto. "È un'occasione per stare con i miei figli in una condizione di lavoro in cui loro mi vedranno in azione e io vedrò loro in azione. Quello che vedrete è la vera verità. È una grande opportunità. Non la vedo come qualcosa di degradante. Ma ogni volta che vai in una direzione diversa, la gente dice: 'Oh Dio, devi avere problemi [finanziari]'. È esattamente il contrario".

Stallone ha proseguito: "Si spera di avere a che fare con persone che capiscano le cose importanti della vita, la sua fragilità e quanto sia raro avere buon rapporto. A volte ho messo il lavoro davanti alla [mia famiglia], e questo è un tragico errore che non si ripeterà".

Ricordiamo che Tulsa King è stato rinnovato per una Stagione 2 da Paramount+. Lo streamer la considererebbe come la sua nuova Yellowstone.