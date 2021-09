Sylvester Stallone, in arrivo una serie remake di un suo film cult: scoprite quale!

Frank Grillo sarà il protagonista di una serie tv remake di un cult degli anni '80 con protagonista Sylvester Stallone. Ed è proprio Stallone a condurre i giochi per questo rifacimento che avrà nel cast uno degli attori che maggiormente si è fatto conoscere grazie al Marvel Cinematic Universe, in film come Captain America: The Winter Soldier.

Il cult in questione è I falchi della notte, un film del 1981 interpretato da Sylvester Stallone - il mese scorso è stata annunciata la data d'uscita di Samaritan, il suo film di supereroi - e il compianto Rutger Hauer, scomparso nel 2019. La trama del film racconta le vicende di un poliziotto di nome Deke DaSilva (Stallone) che si ritrova sulle tracce di un letale terrorista di nome Wulfgar (Hauer).



Nel cast del film anche Billy Dee Williams nei panni del partner di DaSilva, Matthew Fox e Lindsay Wagner nei panni dell'ex moglie del protagonista, Irene.

Ora I falchi della notte è pronto per diventare uno dei più attesi rifacimenti del piccolo schermo, con Frank Grillo che eredita il ruolo che fu di Sly.

"Stiamo rifacendo I falchi della notte in una miniserie tv con otto episodi. Sto recitando con lui. Dirigerà e ci sarà dentro... sta succedendo mentre parliamo, lo stiamo vendendo proprio ora".

Non sappiamo ancora nulla sul resto del casting. Frank Grillo si è dichiarato entusiasta del processo di selezione, soprattutto per il ruolo che fu di Hauer, dichiarando anche tutto il suo affetto per Stallone:"Amo Rocky, amo Stallone e sono al punto in cui sono, seduto di fronte a lui e mi sta dicendo che sono l'unico ad interpretare quel ruolo... questo è STUPEFACENTE!".



Già a maggio 2020 Sylvester Stallone aveva annunciato una serie di I falchi della notte e ora le parole di Frank Grillo confermano le anticipazioni di Sly.