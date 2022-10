Sylvester Stallone e Bear Grylls insieme per una nuova serie 'rivoluzionaria'

Quasi a voler rispondere alla nuova serie di Chris Hemsworth Limitless, prodotta da National Geographic e in uscita su Disney Plus, il leggendario regista e sceneggiatore Sylvester Stallone unirà le forze al celebre avventuriero Bear Grylls per creare una nuova serie adrenalinica.

Come riporta Deadline, infatti, la star di Rocky e Rambo e lo showman di Man vs. Wild stanno collaborando per creare una serie di avventure definitiva rivoluzionaria, il cui obiettivo a quanto pare sarà quello di "cambiare il genere". Stallone dirigerà la produzione tramite la sua Balboa Productions, insieme a Kourosh Taj, il suo capo dello sviluppo dei progetti non sceneggiati, e Carrie Keagan, mentre Grylls dirigerà la produzione per i suoi Natural Studios, una joint venture con Banijay, insieme al suo co-CEO Delbert Shoopman.

Sylvester Stallone ha dichiarato: “Il mio obiettivo è sempre stato quello di superare i limiti non solo nella vita, ma in tutti i miei sforzi creativi. Niente è più soddisfacente che mescolare l'improbabile con l'incredibile e creare l'indimenticabile. Quello che abbiamo pianificato è epico, bello e rivoluzionario e non vedo l'ora che tutti possano vederlo". Dall'altra parte, Bear Grylls ha annunciato: "È un vero onore lavorare con l'intero team di Balboa Productions. E' forse il volto più iconico di sempre nel genere action, Sly ha sempre portato un'iniezione di adrenalina nei suoi ruoli e non vediamo l'ora di incanalare quell'energia nel nostro progetto".

Per altri contenuti vi segnaliamo la data di uscita de I mercenari 4, che secondo quanto riportato sarà l'ultimo capitolo della saga ad includere Sylvester Stallone.