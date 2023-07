Sylvester Stallone compie 77 anni: 'Nessuno mi capiva, poi incontrai Schwarzenegger'

Alzi la mano chi oggi non prova amore incondizionato per Sylvester Stallone: la star di Rocky, che oggi spegne 77 candeline, gode oggi di stima e affetto che gli vengono riconosciuti in ogni angolo del mondo, ma le cose non sono sempre andate così. Per invertire il trend c'è voluto infatti l'incontro con Arnold Schwarzenegger.

A parlarne, mentre Schwarzy domina lo streaming con la sua Arnold e non esita a vedersi vincitore delle elezioni presidenziali USA, è lo stesso Stallone, che ricorda quanto le cose fossero diverse prima di quel decisivo incontro: "Io ho dei difetti fisici, ebbi un incidente da piccolo e non pronuncio bene le parole perché ho una parte del labbro paralizzata. Quando mi presentavo ai provini nessuno mi capiva. Non sapevo se ce l'avrei fatta come attore. Poi incontrai Arnold Schwarzenegger e lui mi disse che avevo solo un accento particolare. Se ce l'abbiamo fatta noi ce la possono fare tutti" sono state le sue parole.

Sly ha poi proseguito: "Mi piacerebbe essere ricordato come qualcuno che ha battuto le avversità grazie alla semplice determinazione, uno che ha perseverato. Non accetto la sconfitta facilmente". Buon per lui, ma anche per noi: immaginate un mondo senza Stallone e Schwarzenegger? Noi non vogliamo neanche provarci!