Sylvester Stallone e Dolph Lundgren insieme in una nuova serie

Sylvester Stallone e Dolph Lundgren tornano a collaborare insieme, dopo aver incrociato i guantoni in Rocky ed aver svolto i ruoli di mercenari in The Expendables.

Questa volta i due parteciperanno a un nuovo action drama destinato alla televisione, prodotto dalla Flame Ventures. Il programma è stato proposto ai principali network tradizionali in America, ossia Fox, CBS e NBC. Sembra, però, che abbia attirato anche le attenzioni delle piattaforme streaming Netflix e Apple. L'unica rete ad aver rifiutato il pitch è stata la ABC, che non ha mostrato interesse in un prodotto di questo tipo.

Lo show, di cui al momento non conosciamo il nome, vedrà Lundgren nella parte del protagonista, un agente speciale impiegato nel dipartimento di sicurezza alle Nazioni Unite e con diversi ruoli, quali agente segreto ed esperto nella negoziazione degli ostaggi. Stallone invece ricoprirà il ruolo di produttore esecutivo e le voci lo vogliono come regista del pilota. Lo showrunner sarà Ken Sanzel, che ha già lavorato a drama come Reef Break e Numbers.

A 73 anni di età Stallone è ancora molto impegnato, tanto che a 37 anni dal primo episodio tornerà a interpretare Rambo, nel quinto capitolo della saga di cui è stato diffuso il poster che anticipa l'uscita del 20 settembre. Ricordiamo infine che è anche disponibile il primo trailer di Rambo V.