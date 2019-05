Sylvester Stallone sta preparando una serie TV su Cobra!

Oggi al Festival di Cannes è la giornata di Sylvester Stallone, che per l'occasione ha partecipato ad uno speciale junker per presentare il suo atteso Rambo V: Last Blood in attesa della piccola anteprima che si terrà questa sera.

Tra le tante risposte di Stallone sul nuovo film e sulla sua onorata carriera, ha attirato particolarmente l'attenzione una sua dichiarazione su Cobra, il cult action del 1986 che a quanto pare potrebbe tornare sotto forma di serie TV:

"Il concetto del film era 'e se Bruce Springsteen avesse una pistola?', era il dramma che incontra il Rock N' Roll. Sarebbe dovuto essere un altro franchise perché il personaggio era fantastico. Ma ho rovinato tutto a causa della mia vita personale. Ma stiamo provando a riproporlo come una serie TV per lo streaming. Vogliamo tirare fuori la Zombie Squad. Io non ci sono più da un po', però l'idea è molto buona."

In serata saranno proiettate al Grand Theatre Lumière di Cannes la versione restaurata in 4K del primo storico Rambo e alcune immagini in anteprima dell'atteso quinto capitolo, che verrà distribuito nelle sale di tutto il mondo il prossimo dicembre. In attesa di vedere il primo teaser del film, vi rimandiamo alle immagini di Rambo V: Last Blood condivise dallo stesso Stallone.