Sylvester Stallone protagonista di Kansas City, nuova serie gangster di Taylor Sheridan

Qualcuno fermi Taylor Sheridan: a pochi giorni dal trailer del prequel di Yellowstone 1883, Paramount+ ha annunciato la nuova serie Kansas City, che avrà per protagonista nientemeno che Sylvester Stallone.

La serie, descritta come un 'mob-drama' incentrata sulla mafia italoamericana, vedrà Sheridan collaborare con l'acclamato scrittore Terence Winter, autore delle sceneggiature de I soprano, Boardwalk Empire e The Wolf of Wall Street. Stando a quanto riportato da Deadline, Kansas City è ambientata nel presente e racconta la storia di un leggendario mafioso italiano di New York City, Sal, (Stallone), costretto dai suoi 'superiori' a trasferirsi a Kansas City, Missouri. Qui, Sal dovrà cercare di far rinascere la sua famiglia mafiosa, alle prese con una città ricca di personaggi coloriti e sottoboschi imprevedibili.

Oltre alla parallela carriera cinematografica - che include le sceneggiature di Sicario, Hell or High Water e Senza rimorso e le regie di Wind River e Quelli che mi vogliono morto - in questo periodo Taylor Sheridan sta rapidamente ereggendo un vero e proprio impero televisivo e ad una velocità equiparabile solo a quella di Shonda Rhimes: oltre a Yellowstone e al già citato spin-off prequel 1883, lo scrittore/regista/produttore ha anche lanciato nelle scorse settimane la sua nuova serie Mayof of Kingstown, con protagonista Jeremy Renner.

Per quanto riguarda Terence Winter, invece, lo sceneggiatore ha da poco abbandonato lo spin-off prequel di The Batman incentrato sulla polizia di Gotham City per divergenze creative: la sua nuova agenda gli ha evidentemente permesso di unire le forze con Sheridan per un progetto che, a prima vista, sembra fatto apposta per la sua penna.