Sylvester Stallone sorprende tutti su Instagram: sta lavorando alla serie prequel di Rocky

In attesa di scoprire se Rocky Balboa tornerà anche in Creed III, che sarà diretto da Michael B. Jordan, la leggenda Sylvester Stallone ha sorpreso i fan annunciando i lavori per una serie tv prequel su Rocky Balboa.

Con un post pubblicato sulla sua pagina ufficiale di Instagram, Stallone ha annunciato che la saga di Rocky potrebbe avere un futuro nel passato: "Questa mattina ho iniziato a scrivere un trattamento per un prequel di Rocky da realizzare per lo streaming" ha scritto l'attore, regista e sceneggiatore. "Idealmente è pensata per essere divisa in un tot di stagioni da 10 episodi con lo scopo di arrivare davvero al cuore dei personaggi, che saranno più giovani".

Stallone ha anche incluso nel post le immagini di due pagine scritte a mano intitolate inequivocabilmente "Trattamento per la serie prequel di Rocky". "Immaginate una macchina del tempo che ci riporti indietro alle origini di Rocky", si legge scritto in corsivo, "un mondo cinematografico pieno di personaggi che sono stati amati da persone di tutto il mondo per quasi cinque decenni!"

La star di Rambo ha continuato il suo trattamento scrivendo che la potenziale serie avrebbe portato gli spettatori alla "generazione più trasformativa nella storia moderna: gli anni Sessanta", elencando anche alcuni eventi cruciali da esplorare negli anni della giovinezza di Rocky, come lo sbarco sulla luna, il movimento per i diritti civili, la guerra fredda, il 'disastro del Vietnam' e il movimento femminista. "Inutile dire che", ha aggiunto Stallone alla fine della lista, "gli anni '60 sono stati un periodo molto dinamico".

Sly ha aggiunto anche: "Quando abbiamo incontrato Rocky per la prima volta nel 1976, era un'anima molto persa, un uomo dimenticato, una vita sprecata fino a quando non è stato trasformato in un vincitore. Ora vediamo questo giovane lottare come fanno tutti i giovani che cercano di trovare il loro posto nel mondo".

Già ci si chiede dunque chi potrebbe avere l'onore e l'onere di interpretare Rocky da giovane, e non c'è alcun dubbio che - qualora l'idea dovesse continuare a svilupparsi - i principali servizi di streaming on demand saranno lì pronti ad afferrarla. Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

