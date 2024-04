Sylvester Stallone svela il first look a Tulsa King 2, ma sorvola sulle polemiche

Sylvester Stallone ha pubblicato un post su Instagram dedicato alla prossima stagione della serie di cui è protagonista. L'attore ha tuttavia evitato ogni riferimento alle accuse rivolte nei giorni scorsi a lui e ad uno dei registi di Tulsa King 2.

"Intento a suonare la campana, sul set di Tulsa King 2", così recita la caption del post (condiviso nella giornata del 15 aprile sull'account ufficiale dell'attore) in cui vediamo Stallone vestito con gli abiti di scena. Soltanto due settimane fa, prima che si iniziasse a parlare di atteggiamenti tossici sul set, Sylvester Stallone aveva pubblicato un video in cui annunciava la seconda stagione di Tulsa King.

Il 9 aprile scorso, infatti, Deadline ha rivelato che la società di casting assunta dalla produzione per ingaggiare delle comparse aveva abbandonato il set di Tulsa King. Prima di essere resi pubblici dal sito di notizie online, i discutibili comportamenti assunti nel corso delle riprese sono stati denunciati per la prima volta all'interno di una pagina Facebook privata: qui, alcune comparse coinvolte nel progetto avrebbero enumerato gli sgradevoli appellativi con cui Stallone stesso e un regista non identificato si sarebbero rivolti ai figuranti. Pur avendo dichiarato di non aver mai sentito i due pronunciare parole denigratorie, una comparsa raggiunta da Deadline ha affermato non soltanto di reputare verosimile tutta questa storia, ma di aver pensato che quegli epiteti fossero rivolti proprio a lei, dopo averli letti sulla suddetta pagina Facebook. Nel frattempo il regista Craig Zisk ha negato con fermezza le accuse, contrariamente a Sylvester Stallone, che non si è ancora espresso in merito.

Battlestar Galactica Compl.Series (Box 25 Dv) (Ed 2018) è uno dei più venduti oggi su