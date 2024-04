Sylvester Stallone svela grosse novità sulla stagione 2 della sua serie tv Tulsa King

Le riprese della nuova stagione di Tulsa King sono ufficialmente cominciate: a dare l’annuncio, sul profili social di Paramount+, è stato lo stesso Sylvester Stallone che ha promesso ai fan novità incredibili per quanto riguardi i nuovi episodi della serie creata da Taylor Sheridan e ambientata nella città dell’Oklahoma.

Dopo aver riportato le anticipazioni sulla trama di Tulsa King 2, torniamo ad occuparci del primo show televisivo con Sly protagonista per condividere la clip promozionale in cui lo stesso interprete di Rocky, guardando dritto in camera, si rivolge al pubblico del piccolo schermo per prepararlo alle nuove puntate.

Queste le parole di Stallone dopo una piccola anticipazione dal set: “Non avete idea di quello che avverrà, credetemi”.

La risposta degli utenti del social network di Meta non si è fatta attendere, con il pubblico che si è dimostrato entusiasta della notizia e che non vede l’ora di vedere tornare in azione Il Generale Manfredi.

Ricordiamo che Tusla King racconta le vicende di un boss della mafia inviato in Oklahoma per costruire legami e relazioni e stabilire un’organizzazione criminale e che il nuovo capitolo debutterà sulla piattaforma di streaming a partire dall’autunno 2024.

In attesa di capire se la risposta della critica e del pubblico rifletterà quella più che positiva riservata alla prima stagione e di poter vedere un primo trailer dedicato alle nuove puntate dello show, vi lasciamo ad un’analisi del finale del primo capitolo di Tulsa King.

Su Twin Peaks Coll.Colmpl. 1-3 ( Box 16 Br) è uno dei più venduti di oggi.