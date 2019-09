Sylvester Stallone sta sviluppando la serie su Cobra con Robert Rodriguez!

Dopo Alita - Angelo della Battaglia e Red 11, Robert Rodriguez potrebbe aver trovato il suo prossimo progetto. Secondo quanto rivelato da Sylvester Stallone in persona, infatti, il regista sta sviluppando la serie tv su Cobra annunciata lo scorso maggio.

"Sto parlando con Robert Rodriguez proprio in questo momento riguardo a Cobra, e sembra che potrebbe accadere" ha confermato Stallone a Fandango. "Praticamente ora è in mano a lui."

Sly ha svelato il progetto durante la sua ospitata al Festival di Cannes, dove ha presentato il suo atteso Rambo V: Last Blood, rivelando la sua intenzione di portare su piccolo schermo uno dei suoi franchise più apprezzati.

Cult del cinema d'azione uscito nel 1986, Cobra vede Sylvester Stallone nei panni di Mario Cobretti, membro di una squadra speciale conosciuta come la Zombie Squad. Cobra è famoso per la sue grandi abilità da soldato e per il suo mantra di mantenere le potenziali vittime sempre al sicuro, a tutti i costi.

Durante la conferenza stampa di Cannes, Stallone aveva descritto il concetto del film come "cosa succederebbe se Bruce Springsteen avesse una pistola?", insomma: il dramma che incontra il Rock 'n' Roll. L'attore aveva confermato che l'idea iniziale era quella di trasformare anche Cobra in un franchise, come fatto per Rambo e Rocky, ma che i suoi problemi personali ne avevano impedito lo sviluppo.

Per altre informazioni vi rimandiamo al trailer di Rambo V, in arrivo nelle sale italiane il 26 settembre.