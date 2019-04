Sylvia De Fanti si aggiunge al cast dell'adattamento televisivo Warrior Nun

Il cast della prossima serie televisiva prodotta dal colosso digitale Netflix continua a prendere forma giorno dopo giorno. Come annuncia l'autorevole Deadline, infatti, l'attrice Sylvia De Fanti si è unita alla recentemente annunciata protagonista Alba Baptista.

La De Fanti è salita a bordo del progetto in un ruolo ricorrente. Sarà, infatti, la Madre Superiora, un personaggio responsabile per l'addestramento delle Suore Guerriere protagoniste della serie televisiva. Dopo aver subito delle atrocità da ragazzina, è cresciuta bruciata dalle colpe di tutto quel che ha fatto - e non ha fatto - mentre ha provato a sopravvivere.

Warrior Nun è ispirato all'acclamato manga dallo stesso titolo, ed è incentrato su una ragazza diciannovenne che si sveglia nell'obitorio con una nuova prospettiva di vita ed un vecchio artefatto incastrato nella sua schiena.

Scopre di esser parte di un Ordine incaricato di sconfiggere i demoni sulla Terra, e delle forze potenti - che rappresentano sia l'Inferno che il Paradiso - vogliono controllarla.

Simon Barry (Continuum) sarà showrunner, sceneggiatore e produttore esecutivo dello show che sarà di 10 episodi totali.