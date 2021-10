System Shock: annunciata la serie tv live-action tratta dal videogame!

Binge, una piattaforma di streaming, ha annunciato pochi minuti fa una serie televisiva live-action di System Shock, popolare serie di videogame sviluppata da Nightdive Studios.

L'originale videogame di System Shock immergeva i giocatori nella stazione Citadel nell'anno 2072, dove un hacker senza nome si svegliava dal coma solo per dover affrontare robot assassini, cyborg malvagi, mutanti pericolosi e una micidiale IA chiamata SHODAN il cui obiettivo era quello di controllare la Terra. Kick e Kuperman fungeranno da produttori esecutivi e Ungar produrrà. "Ho sempre creduto che un adattamento live action di System Shock sarebbe stato perfetto per raccontare la storia straziante della stazione Citadel e della sua IA malvagia, che sottopone l'equipaggio a un orrore inimmaginabile", ha dichiarato Kick. "Siamo molto entusiasti di vedere il talentuoso team di Binge dare vita a System Shock in modi spaventosamente reali e nuovi."

"System Shock è un franchise iconico adorato dai giocatori nel corso di oltre due decenni e nel tempo è diventata una serie che ha contribuito a ridefinire gli standard degli FPS", ha affermato Ungar, Chief Content Officer di Binge. “Siamo entusiasti di realizzare la serie tv". La serie di System Shock si unisce alla lista dei contenuti originali di Binge, il cui lancio avverrà nel corso del 2022. Binge adatterà anche Driver di Ubisoft in una serie live-action e ha collaborato con El Rubius per la sua prossima serie Rubius Checkpoint. System Shock verrà trasmessa ovviamente in esclusiva su Binge, che sta cercando di creare contenuti di alta qualità per attirare il proprio pubblico.

