Taboo 2, quando esce la prossima stagione della serie di Tom Hardy?

Per chi segue la carriera di Tom Hardy da lungo tempo, un gioiello di miniserie come Taboo non era passato inosservato. Ora però è arrivata su Netflix conquistando nuove fette di pubblico e accelerando le tempistiche su una seconda stagione di cui si parla da cinque anni. Che sia arrivato il punto di svolta?

Sono passati anni ormai, mai così tanti fra una stagione e l’altra, da quando quella che si pensava essere solo una miniserie sbarcò su BBC nel lontano 2017. Dietro lo show c’era uno dei grandi autori del panorama d’oltremanica, Steven Knight, già artefice dell’amatissima epopea dei Peaky Blinders con protagonista Cillian Murphy. La serie sugli Shelby di Birmingham era iniziata già da qualche anno e aveva potuto contare sulla partecipazione eccellente di Tom Hardy nei panni di Alfie Solomons, quando l’attore fu scelto da Knight per il suo show sul Diavolo Delaney e la lega dei dannati.

A pochi giorni di distanza la serie debuttò anche sul canale statunitense FX, raccogliendo un buon numero di consensi e spingendo Steven Knight – assieme a Ridley Scott, che produceva lo show – a iniziare a valutare il rinnovo per una seconda stagione. A distanza di cinque anni però, nessuna traccia, né si ha una data precisa (o probabile) su un possibile inizio riprese. Ma lo sviluppo degli episodi sembra arrivato a buon punto e il calendario serrato dell’altro show di Knight e BBC lascia nei prossimi mesi delle finestre molto specifiche per girare, invece, la seconda stagione con Tom Hardy. Potrebbe dipendere tutto, infatti, dagli incastri con i Peaky Blinders.

L’ultimo aggiornamento su Taboo, Steven Knight lo offrì alla fine dello scorso anno: “Sei degli otto episodi sono stati scritti e stiamo cercando di trovare il momento giusto per riavere Tom Hardy sul set: ormai è più impegnato di me”. Se ci si basasse sui tempi intercorsi finora, Knight potrebbe impiegare altri due anni per terminare la sceneggiatura, ma non ci sembra la tempistica più realistica (per fortuna). In questi cinque anni vanno infatti considerati i suoi impegni sullo show con Tommy Shelby, ora momentaneamente chiusi in vista della data di uscita della stagione finale dei Peaky Blinders. Lo stesso vale per Tom Hardy, che come ha notato anche Knight si è visto l’agenda di ingaggi riempirsi oltremodo.

Vedere la serie entro il 2022 quindi è ovviamente impossibile, ma un buon compromesso potrebbe essere il prossimo anno. Finita la sesta stagione sugli Shelby infatti, Steven Knight si concentrerà sul film sui Peaky Blinders, ma secondo il calendario non inizierebbe a girarlo prima del 2023. Nel tempo che ci separa – anche se potrebbe doversi concentrare sulla pre-produzione del film in questione, che invece speriamo già a buon punto – avrebbe un lasso congruo per girare e post-produrre la seconda stagione di Taboo, così da diluire l’uscita del film sui Peaky al 2024. Voi sapevate dell’esistenza di Taboo? E se l’avete scoperta ora, vi sta piacendo? Ditecelo nei commenti!