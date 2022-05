Taboo 2, quando inizieranno le riprese della serie con Tom Hardy? Steven Knight gela i fan

Tabbo è stata rinnovata per una stagione 2 già nel lontano 2017 e ora, stando alle parole di Steven Knight, bisognerà pazientare ancora un bel po' prima che i nuovi episodi della serie con Tom Hardy entrino ufficialmente in produzione.

Partecipando recentemente alla Creative Cities Convention di Birmingham, Knight che come sappiamo bene è anche il creatore di Peaky Blinders ha confermato che che qualcosa di concreto bolle ormai in pentola ma che, i tempi per la genesi effettiva di questa seconda stagione saranno piuttosto dilatati.

"Immagino che la produzione inizierà verso la fine del prossimo anno. Tom ed io siamo entrambi desiderosi di continuare con questa storia e ci sono molte persone che vogliono che riprendiamo in quella direzione. È stata una questione di tempistiche oltre che di dover decidere dove saremmo andati a parare".

Insomma, per l'uscita di Taboo 2 ci sarà da pazientare un bel po'. Se infatti i lavori di produzione dovessero partire come dichiarato entro la fine del 2023, per vedere ufficialmente la serie sui nostri schermi bisognerà attendere almeno fino al 2024. Stando a quanto dichiarato in precedenza dallo stesso Steven Knight, è ormai davvero complicato riuscire ad incrociare i propri impegni con quelli di Tom Hardy. Speriamo che presto i due possano riuscire in questa epica impresa!