Taboo: sbarca su Netflix domani la serie con Tom Hardy protagonista

Dopo oltre cinque anni dalla messa in onda originaria sulla BBC, arriva su Netflix la prima e finora unica stagione di Taboo, serie creata da Steven Knight e con protagonista assoluto Tom Hardy. La serie fu creata da questi ultimi due e da Chips Hardy, padre dell'attore britannico. Tutti gli episodi saranno disponibili a partire da domani mattina.

Prodotta da Ridley Scott, tra gli altri, in Taboo, serie a sfondo storico, Hardy interpreta James Keziah Delaney, di ritorno a Londra nel 1814 dopo dieci anni passati in Africa. Scoperta un'eredità lasciatagli dal padre, Delaney si ritroverà a combattere la Compagnia delle Indie Orientali, venendo coinvolto nella guerra tra America e Gran Bretagna. Il cast della serie comprende oltre a Hardy, Leo Bill, Oona Chaplin, Richard Dixon, David Hayman, Michael Kelly, Danny Ligairi, Jonathan Pryce, Scroobius Pip, Fiona Skinner, Jason Watkins, Edward Hogg e Franka Potente.

Proprio la scorsa estate Tom Hardy aveva parlato della Stagione 2 di Taboo aggiornando sullo stato dei lavori: "Stiamo ancora giocando con le idee: potrebbe essere lineare, una continuazione del tempo, o potremmo fare un salto quantico nel tempo! Nella mia testa stavo pensando, 'Diciamo che arrivano in America, arrivano in Canada, avanti veloce al 1968, la guerra del Vietnam, la CIA, i Viet Cong, i francesi in Saigon...portare l'albero genealogico dei Delaney nella giungla e ricrea le stesse dinamiche familiari che stavano accadendo a Londra ma con nuove persone, pensando a come la storia e la corruzione si ripetono".

Hardy ha aggiunto che la sua idea è "ancora Taboo" ma con un tocco anni Sessanta. "C'è qualcosa di divertente in questo. O torniamo al 1800? Le guerre napoleoniche? La guerra d'indipendenza americana?"

