Tagliatele la testa: il nuovo episodio di Batwoman sarà incentrato su Alice

Gotham City è popolata da personaggi oscuri e talvolta stravaganti. Oltre alla vampiresca Nocturna, un altro particolare personaggio femminile ha un ruolo centrale nella prima stagione di Batwoman: Alice.

Il nuovo episodio dovrebbe essere incentrato proprio su di lei, a giudicare dalla sinossi diffusa da The CW. Il titolo sarà Off With Her Head, e siamo abituati ad associare immediatamente l'espressione ad Alice nel paese delle meraviglie. Quante volte abbiamo sentito pronunciare quel "Tagliatele la testa!" dalla Regina di Cuori, nelle varie riproposizioni cinematografiche del capolavoro di Lewis Carroll. Il personaggio apparso in Batwoman rappresenta infatti una versione distorta e grottesca dell'Alice letteraria.

Nel nuovo episodio Kate scoprirà qualcosa in più sul passato di Alice grazie al racconto di Cartwright, mentre Jacob andrà alla ricerca della sua figlia ribelle. Nel frattempo Mary e Luke continueranno la ricerca dell'assassino di Beth.

Negli episodi precedenti Beth Kane si era trovata a fare i conti proprio con Alice: le due erano in realtà la stessa persona ma la prima proveniva da una realtà alternativa a causa degli eventi avvenuti in Crisi Sulle Terre Infinite. Data la scomparsa di questa Beth Kane in versione buona, Alice si ritrova ad assumere tratti ancora più negativi e interpreta ancora meglio il ruolo della gemella cattiva di Batwoman.

Intanto Camrus Johnson ha parlato di una scena toccante con protagonista Luke Fox.