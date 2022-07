Taika Waititi attacca Stranger Things: 'Volevo Kate Bush in Thor 4, hanno rovinato tutto'

Dopo aver salvato Max dall'attacco di Vecna, Kate Bush ha scalato le classifiche con la sua Running Up That Hill in Stranger Things 4 ma a quanto pare, questa scelta musicale ha fatto "infuriare" Taika Waititi che avrebbe voluto utilizzare questa canzone in Thor: Love and Thunder.

Parlando proprio della serie Netflix e delle scelte compiute dai fratelli Duffer, il regista ha detto senza peli sulla lingua: "Vuoi discutere di come hanno rovinato Kate Bush?".

Waititi ha continuato dicendo che è un grande fan sia della cantante britannica, sia di Stranger Things, ma che non ha apprezzato del tutto il modo in cui lo spettacolo ha fatto conoscere alcune delle sue canzoni preferite al grande pubblico, facendole diventare nuovamente popolari.

"Adoro quella serie, ma quando vedo che qualcuno abusa della musica di Kate Bush ... sono davvero infastidito! Sono diventato uno di quei vecchi stronzi che dicono: 'Questi ragazzi non hanno mai ascoltato Kate Bush, hanno sentito una canzone in uno show televisivo! Non conoscono Kate Bush! Io Conosco Kate Bush!'. Volevo Kate Bush in Thor 4, hanno rovinato tutto".

Taika Waititi aveva inizialmente pianificato di utilizzare alcuni brani di Kate Bush proprio in Thor: Love and Thunder ma, è stato battuto sul tempo dai fratelli Duffer.

"Sì, c'erano un sacco di canzoni di Kate Bush che volevo inserire", ha detto quando gli è stato chiesto dei suoi piani originali per la colonna sonora del film. "Avevamo intenzione di usare 'This Woman's Work', che sarebbe stata fantastico per una scena con il personaggio di Natalie Portman".

Kate Bush ha adorato Stranger Things 4 e chissà se la cantante avrà amato allo stesso modo anche Thor: Love and Thunder. Voi cosa ne dite? Diteci la vostra nei commenti.