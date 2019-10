Taika Waititi ha diretto il finale di stagione di The Mandalorian

Dopo la conferma di Jon Favreau sull'avvio della produzione della seconda stagione, The Mandalorian ha svelato la lista completa dei registi che hanno lavorato alla serie insieme ai rispettivi episodi.

Come annunciato nei mesi scorsi, si sono cimentati dietro la macchina da presa dello show Disney+ Dave Filoni, Rick Famuyiwa, Deborah Chow, Bryce Dallas Howard e Taika Waititi. L'elenco che potete vedere di seguito evidenzia che Filoni, Famuyiwa e Deborah Chow hanno diretto due episodi ciascuno, mentre il regista di Thor: Ragnarok, a breve di ritorno al grande schermo con il suo Jojo Rabbit, ha girato il finale di stagione.

Dave Filoni Rick Famuyiwa Deborah Chow Bryce Dallas Howard Dave Filoni Rick Famuyiwa Deborah Chow Taika Waititi

Gli episodi di The Mandalorian saranno pubblicati uno alla volta a partire dal 12 novembre, giorno del lancio del nuovo servizio streaming della Casa di Topolino, fino al 27 dicembre. La serie di Favreau vede come protagonista Pedro Pascal nei panni del mandaloriano, e insieme a lui ci saranno Gina Carano, Nick Nolte, Giancarlo Esposito, Carl Weathers, Omid Abahi, Werner Herzog e lo stesso Waititi che darà la voce all'androide cacciatore di taglie IG-88.



In attesa del suo debutto, The Mandalorian si è mostrata alla stampa presente al press day di Disney+ con 27 minuti di footage tratti dai primi tre episodi che hanno ricevuto delle prime reazioni entusiaste.