Taika Waititi esortato anche dai The Boys: 'Dov'è il trailer di Thor: Love and Thunder?'

"Un trailer per un trailer?", è quanto chiesto dall'account ufficiale di The Boys a Taika Waititi - e di conseguenza ai Marvel Studios - che ancora non hanno diffuso nemmeno un teaser di Thor: Love and Thunder, quando mancano meno di quattro mesi alla distribuzione della pellicola nelle sale. Che questo atteso trailer arrivi davvero in settimana?

Dopo aver pubblicato il trailer di The Boys 3, Taika Waititi è intervenuto tra i commenti dell'account ufficiale dello show per commentare estasiato le prime immagini di questa terza stagione attesa per il prossimo giugno ("Fokk Yeaaaaas"), ma l'account ha ripreso il commento e lo ha citato, chiedendo invece che il regista diffonda il trailer del suo prossimo film Marvel: "Un trailer per un trailer, Taika Waititi? Dov'è Thor: Love and Thunder?".

Insomma, l'account ufficiale di The Boys si chiede esattamente la stessa cosa dei milioni di appassionati Marvel che sono in attesa di vedere quantomeno le prime immagini del quarto capitolo dedicato al Dio del Tuono di Chris Hemsworth.

Ora, il primo trailer di Doctor Strange nel Multiverso della Follia è approdato nei cinema lo scorso dicembre con l'uscita di Spider-Man: No Way Home e quando mancavano quindi cinque mesi all'uscita della pellicola con Benedict Cumberbatch. Considerando che all'arrivo nelle sale di Thor: Love and Thunder mancano solamente quattro mesi (il film è programmato per il 6 luglio 2022) diremmo che siamo proprio agli sgoccioli per quanto riguarda una prima anticipazione e il filmato potrebbe essere diffuso in streaming già questa settimana. Sarebbe molto strano se un trailer non dovesse arrivare almeno entro marzo.

E' chiaro che al momento i Marvel Studios vogliono concentrare tutti i loro sforzi sul marketing di Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Sul nostro sito scoprite tutte le ultime novità crude e violente del trailer di The Boys 3, capace di aumentare ulteriormente l'hype dei fan nei confronti dei nuovi episodi.