Taika Waititi e Jemaine Clement: il duo di Vita da Vampiro al lavoro su una nuova serie

Dopo il film Vita da Vampiro e la serie tv What We Do In The Shadows Taika Waititi e Jemaine Clement torneranno a collaborare per realizzare un nuovo show televisivo.

Lo ha raccontato Jemaine Clement ai microfoni di Entertainment Weekly: il duo di registi, attori e sceneggiatori composto sta lavorando a un nuovo progetto.

"Taika e io stiamo lavorando su una nuova serie in questo momento, che abbiamo appena iniziato a scrivere" ha affermato Clement "Non posso ancora raccontarvi molto al riguardo, ma il bello per me di questo progetto è che si tratta di qualcosa che ho sempre voluto fare, ovvero degli episodi di lunga durata per una sitcom".

Ma di cosa si tratta di preciso? "È un'action-adventure comedy. Sarà diversa da tutto ciò che ho fatto prima. Ho realizzato tre sitcom finora, e spero che questa sia comunque divertente, ma più improntata sull'avventura" aggiunge.

Clement, dopotutto, non vede l'ora di collaborare nuovamente con il regista di Thor: Love and Thunder: "È decisamente più semplice lavorare con persone che conosci già, perché sai quello di cui hanno bisogno. Mi è mancato Taika nella seconda stagione di What We Do In The Shadows, perché praticamente lì c'ero solo io che dicevo 'Ecco cosa dobbiamo fare!'. Quando c'era lui, eravamo in due, insieme. Quindi adesso non vedo l'ora di lavorare di nuovo con lui".