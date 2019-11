Taika Waititi paragona il suo droide IG-11 a Terminator

The Mandalorian ha esordito su Disney+ scatenando le reazioni entusiaste dei fan. Grazie a Pedro Pascal abbiamo scoperto il nome del protagonista , ma ora Taika Waititi ha fornito qualche dettaglio sul suo personaggio, il droide IG-11.

intervistato da Variety, Waititi ha dichiarato: "Il nome del droide è IG-11. Molte persone pensavano che fosse IG-88, dato che gli somiglia molto. Sarò onesto: non conoscevo la differenza tra questi due".

Il regista e attore ha poi spiegato un po' le caratteristiche di IG-11: "è un tiratore scelto, è molto efficiente, è tutto ciò che ti aspetteresti da un droide. È come Terminator, ma con un aspetto più instabile, alto e allampanato".

Waititi ha anche anticipato che il suo personaggio crescerà con il prosieguo degli episodi: "mi piace l'idea che questo droide abbia un grande arco narrativo in questa serie e non solo perché si troverà in mezzo a tanti guai. È un personaggio interessante, diventerà davvero amabile". Ma cosa ha convinto Waititi ha interpretare un droide? "Perché mi è stato offerto", ha scherzato. "Jon Favreau mi ha detto ' vuoi essere questo droide?' e io gli ho risposto 'si'. Non mi faccio troppe domande. Se qualcuno mi chiede di fare qualcosa, sostanzialmente la faccio".

In occasione dell'uscita di The Mandalorian, è stata condivisa anche la colonna sonora dello show, di cui sono state confermate le date di pubblicazione degli episodi. Per saperne di più, vi invitiamo a leggere le nostre prime impressioni di The Mandalorian.