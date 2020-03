Taika Waititi realizzerà per Netflix ben due serie tv su La Fabbrica del Cioccolato

L'acclamato sceneggiatore e regista Taika Waititi sta collaborando col servizio di streaming on demand Netflix per ben due diverse serie animate basata sul mondo de La Fabbrica di Cioccolato.

Waititi, che ha vinto il suo primo Oscar quest'anno per la sceneggiatura non originale di Jojo Rabbit, scriverà, dirigerà e produrrà entrambi i progetti: uno sarà un adattamento del romanzo originale Charlie and the Chocolate Factory, celebre libro per bambini del 1964 scritto da Roald Dahl e incentrato sulle avventure del giovane Charlie Bucket all'interno della fabbrica di cioccolato di Willy Wonka; il secondo progetto sarà uno spin-off sugli Umpa-Lumpa, la razza immaginaria che Wonka scoprì a Umpalandia.

"Gli spettacoli manterranno lo spirito e il tono della storia originale mentre costruiscono il mondo e i personaggi spingendosi per la prima volta oltre le pagine del libro Dahl", ha rivelato Netflix con una dichiarazione ufficiale. Il gigante dello streaming ha anche rivelato che l'adesione di Waititi a queste due serie segna l'inizio di una "partnership estesa" tra Netflix e The Roald Dahl Story Company, che riproporrà molte delle storie di Dahl, tra cui Matilda, The BFG, The Twits e altri. Inoltre, sarà la prima esperienza di Waititi nel mondo dell'animazione.

Il regista tornerà al cinema con Next Goal Wins e a novembre 2021 con Thor: Love & Thunder, nuovo film del Marvel Cinematic Universe con protagonista Chris Hemsworth.

Cosa ne pensate del progetto? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti.