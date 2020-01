Taika Waititi e la richiesta ai fan di una petizione per un personaggio in The Mandalorian

Il regista neozelandese Taika Waititi ha fatto il suo debutto nella galassia di Star Wars, grazie al coinvolgimento nella lavorazione della prima serie tv live action del franchise, The Mandalorian, programmata su Disney+. Waititi partecipa allo show non solo nelle vesti di regista ma anche davanti alla macchina da presa, interpretando IG-11.

Non proseguite nella lettura della news se non volete incorrere in spoiler di The Mandalorian. Taika Waititi nello show interpreta IG-11, un personaggio che tuttavia ha avuto vita breve.

Nonostante sia stato eliminato apparentemente al termine del primo episodio, IG-11 torna successivamente con una personalità più tranquilla e gentile, anche se alla fine si sacrifica per salvare i suoi nuovi amici.



L'uscita di scena del suo personaggio ha rattristato molto Taika Waititi, che ai fan ha chiesto di creare una petizione che possa far riammettere nella trama IG-11.

"Sento che dobbiamo solo dare il via ad una petizione, perché in fondo quel personaggio, in realtà, ha resistito per tutta la stagione, no? Dal primo episodio fino in fondo, un eroe".

Il produttore esecutivo Dave Filoni aveva spiegato il motivo dell'ingresso di un nuovo personaggio, IG-11, nella trama, senza recuperare un droide dalle storie precedenti:"Adoro e rispetto i vecchi personaggi classici, e a volte penso che sono un po' troppo riverente ma mi piacciono le aree non troppo definite... E ci sono molte storie intorno a IG-88, per chi conosce Star Wars e l'universo espanso. Quindi per rispetto delle persone che seguono questo franchise da molto tempo sarebbe come dire 'Beh, se facciamo qualcosa con questo spazio ciò contraddirebbe con quelle storie?' E se dicessimo 'Beh ci sono altri droidi, non è l'unico droide assassino. E poi abbiamo altro spazio libero".

The Mandalorian è stata rinnovata per una seconda stagione poco tempo fa. Nel frattempo sul mercato impazza il merchandise di Baby Yoda.