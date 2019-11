Taika Waititi scriverà, dirigerà e produrrà il pilota di una nuova serie FX

A quanto riporta in esclusiva Discussing Film, Taika Waititi scriverà e dirigerà almeno l'episodio pilota di una nuova miniserie FX, intitolata Reservation Dogs. Il regista di Jojo Rabbit sarà anche produttore esecutivo della serie, le cui riprese dovrebbero iniziare a febbraio 2020 in Oklahoma.

Insieme a Waititi, anche Sterlin Harjo scriverà e produrrà la serie. Quest'ultimo ha alle spalle tre film e un documentario, tutti ambientati nel suo stato natio, l'Oklahoma, e tutti che affrontavano tematiche legate ai nativi americani.

La serie sarà incentrata su quattro adolescenti che commettono piccoli crimini e sarà ambientata in un progetto abitativo per nativi americani dell'Oklahoma.

Reservation Dogs sarà prodotta da Garrett Basch per Scott Rudin Productions, la stessa società di produzione che sta attualmente lavorando al prossimo film di Taika Waititi, Next Goal Wins, per Fox Searchlight. Il regista è reduce dalle riprese di Jojo Rabbit, per realizzare il quale ha dovuto aspettare sette anni, avendo scritto la sceneggiatura nel 2012. Il film, una dissacrante commedia su Hitler e il nazismo, sarà presentato al prossimo Torino Film Festival.

Dopo Next Goal Wins, Waititi dirigerà Thor: Love and Thunder, quarto capitolo della saga Marvel dedicata al Dio del Tuono, che vedrà Natalie Portman diventare il nuovo Thor. Le riprese del film, la cui uscita è prevista per l'estate del 2020, saranno effettuate anche negli Stati Uniti.