Taika Waititi sorprende Chris Evans in un'intervista per Knives Out, ma distrugge il set

Mood del giorno: Taika Waititi in versione Destructinator sul set di un'intervista per Knives Out al Toronto Film Festival, quando tutto quello che voleva era abbracciare Chris Evans.

Presenti in quel di Toronto per promuovere i rispettivi film, Jojo Rabbit e Knives Out, i due membri del Marvel Cinematic Universe si sono ritrovati in una esilarante reunion.

"Ho distrutto il set dell'intervista di #KnivesOut cercando di abbracciare #ChrisEvans. E non ero nemmeno ubriaco (forse un po' brillo). #TIFF19 #minaccia #destructinator"

Rivela lo stesso Waititi su Instagram, mostrando agli utenti del web il glorioso momento tramite un video da lui pubblicato sulla piattaforma (e che potete vedere anche in calce alla notizia).

Il regista ha poi condiviso un simile post su Twitter, social media utilizzato anche da Evans che, taggato dal collega, ha prontamente ritwittato e commentato: "Evento della settimana. Forse dell'intero anno".

Ma coccole e set distrutti a parte, sia il regista di Thor: Ragnarok che l'interprete di Captain America sono reduci da un Film Festival alquanto soddisfacente, dato che a Toronto il film con Chris Evans, Knives Out, di cui è da poco uscito un nuovissimo trailer, è stato acclamato a gran voce dalla critica; mentre JoJo Rabbit, la pellicola diretta da Taika Waititi, ha anche vinto il premio del pubblico, andando ad inserirsi già nella corsa all'ambita statuetta dorata.