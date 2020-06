Taika Waititi di The Mandalorian festeggia la festa del papà insieme a Baby Yoda

In molti Paesi il 21 giugno è la Festa del Papà, giornata che invece qui in Italia si festeggia il 19 marzo. Taika Waititi, per omaggiare questa importante festività, ha deciso di pubblicare uno scatto insieme a suo "figlio".

Il bambino in questione è un cucciolo piuttosto particolare, che tutti conosciamo come The Child e sono sicura che chiunque vorrebbe per sé: è Baby Yoda, che con le sue piccole tre dita è ormai diventato un vero e proprio fenomeno globale.

Taika Waititi ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che lo ritrae mentre culla il piccolo pupazzo di casa Star Wars tanto amato ed osannato, scrivendo: "Buona Festa del Papà. Amo i miei figli", e potete trovare il post con la foto qui sotto, in calce alla notizia.

Uno degli autori e registi più innovativi e discussi dell'universo MCU, Taika Waititi tornerà nelle sale con Thor: Love and Thunder, sequel di "Thor: Ragnarok", quarto film della saga dedicata al Dio del Tuono. Ed anche sul fronte Star Wars è ufficiale che il regista è stato confermato per un altro progetto cinematografico della Galassia lontana lontana.

Vi piace questo tenero scatto di Waititi con Baby Yoda? Fatecelo sapere nei commenti.