Il Talento di Mr. Ripley, Andrew Scott nelle prime foto della serie Netflix

Abbiamo le prime immagini di Andrew Scott nei panni di Ripley: l'attore di All of Us Strangers sarà affiancato da Dakota Johnson e Johnny Flynn nella serie tv targata Netflix e incentrata su Tom Ripley, protagonista dei romanzi di Patricia Highsmith.

Andrew Scott, oltre ad essere il protagonista sarà anche produttore della serie, scritta e diretta da Steven Zaillan. Ripley è coprodotta da Showtime e Endemol Shine North America in collaborazione con Entertainment 360 e Filmrights. Zaillan è produttore esecutivo degli otto episodi insieme a Garrett Basch, Guymon Casady, Ben Forkner, Sharon Levy e Philipp Keel.

Scott ha parlato del suo personaggio con GQ UK: nonostante abbia intenzione di interpretare ruoli "un po' più oscuri", l'attore ha dichiarato che interpretare Tom Ripley lo ha "messo a dura prova". "Ho trovato che il personaggio fosse molto solitario. Ho lavorato molto duramente e mi sono ammalato, fisicamente e mentalmente. Mi ha messo a dura prova. Quindi quando è finita, mi ha fatto pensare, come voglio passare la mia vita? Amo recitare, ma non penso necessariamente che dovresti farlo troppo".

Questa è la sinossi ufficiale di Ripley: "Tom Ripley (Scott), un truffatore che cerca di sbarcare il lunario nella New York dei primi anni Sessanta, viene assunto da un uomo facoltoso per viaggiare in Italia e cercare di convincere il suo figlio vagabondo Dickie Greenleaf (Johnny Flynn) a tornare a casa. Tom che accetta il lavoro è il primo passo verso una vita complessa fatta di inganni, truffe e omicidio. Dakota Fanning interpreta Marge Sherwood, un'americana che vive in Italia, che sospetta che sotto la sua affabilità Tom nasconda dei motivi oscuri".

Qui il trailer di All of Us Stranger, l'ultimo film di Andrew Scott con Paul Mescal.