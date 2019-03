Tales for a Halloween Knight: la serie horror di John Carpenter non si farà

L'adattamento televisivo di Tales for a Halloween Knight, romanzo antologico horror tra i cui scrittori figura anche John Carpenter, è stata ufficialmente cancellata da Syfy prima ancora di essere prodotta.

Pubblicata nel 2015, Tales for a Halloween Night è una serie antologica di romanzi che esplorano le tante sfumature del genere horror. I 3 volumi usciti raccolgono le storie di vari scrittori di romanzi e di fumetti - tra i quali anche Sandy King, Leonardo Manco, Steve Niles e Jimmy Palmiotti - tutte ambientate in classiche ambientazioni come cimiteri, navi affondate negli abissi, e con all'interno creature spaventose e fantasmi pronti a tormentare i sogni di chi leggerà le storie.

Il debutto dello show era originariamente previsto per il 2017, distribuito dal network Syfy e con Carpenter già pronto a dirigere l'episodio pilota.

Ad annunciare lo smantellamento del progetto è stato Sandy King, presidente della Stromy King Productions, che parlando con Comicbook.com ha dichiarato: "Syfy aveva in mente un progetto per Tales For a Halloween Knight, ma è diventato subito evidente che erano interessati solamente al titolo. Così io ho detto 'No,no, no. Non è una buona idea.' La serie era stata approvata, ma se non è qualcosa di bello per i fan e per il pubblico, allora non penso che farla sia una buona idea."