Tales for a Halloween Night, a che punto è la serie di John Carpenter? Parla il produttore

John Carpenter tornerà alla regia con Suburban Screams, ma prima di questa serie antologica il regista avrebbe dovuto far ritorno in un'altra intitolata Tales for a Halloween Night, il cui sviluppo risale ormai a diversi anni fa. Il progetto è attualmente in una fase di stallo e la produttrice storica di Carpenter ha fornito nuovi aggiornamenti.

Il regista è ancora molto legato al progetto, avendo sviluppato la serie a fumetti Tales for a Halloween Night, che da anni è in fase di sviluppo per essere adattata in una serie televisiva. Sandy King, partner di Carpenter nella produzione, ha confermato che uno degli ostacoli alla realizzazione della serie TV è stata la fusione tra Warner Bros. e Discovery, mentre lo sciopero degli sceneggiatori ha rappresentato un'ulteriore battuta d'arresto, per cui non è chiaro se e quando il progetto tornerà in vita in futuro.

Nel frattempo, i fan potranno vedere la nuova serie televisiva di Carpenter e King, John Carpenter's Suburban Screams, quando debutterà su Peacock il 13 ottobre.

"Beh, è andato tutto a rotoli quando Discovery ha acquistato TNT, e hanno interrotto gli episodi non sceneggiati e tutto il resto. Credo che stia andando avanti e continuando a essere sviluppata su un'altra rete. Vedremo cosa succederà, perché è un progetto molto diverso [da Suburban Screams]", ha aggiornato King. "Abbiamo, oddio, circa quattro progetti diversi in posti diversi in questo momento. E ora che lo sciopero degli sceneggiatori è terminato, vedremo se torneranno tutti a essere sviluppati, ma al momento non ne ho idea".

L'ultima interruzione dei lavori sullo show risale all'epoca della pandemia, quando lo stesso Carpenter ebbe a dire:

"Ci sono dei progressi che vengono sempre bloccati dal COVID. Stiamo cercando di finalizzarlo", aveva confermato Carpenter quando gli era stato chiesto dello stato della serie. "Ha una casa. Non ve ne parlerò adesso. Ve ne parlerò quando finalmente si realizzerà".

Nonostante il titolo, la serie a fumetti non ha alcun legame con il franchise di Halloween, ma le storie sono tutte evocative della vigilia di Ognissanti e incanalano quello spirito spettrale.