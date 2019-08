Tales for a Halloween Night è ora in sviluppo a Paramount, lo conferma John Carpenter

L'adattamento televisivo di Tales for a Halloween Night è di nuovo in sviluppo. Nonostante sia stato cancellato ufficialmente da Syfy solo pochi mesi fa, infatti, la serie antologica horror ha trovato nuova linfa grazie a Paramount.

A rivelarlo è stato John Carpenter in persona, che quando Comicbook.com gli ha chiesto se lo show fosse stato definitivamente accantonato ha risposto: "Oh no, ora la sta sviluppando Paramount."

Non sappiamo se Carpenter sarà coinvolto nello show come regista o sceneggiatore - al momento è impegnato in veste da produttore e compositore per gli attesi sequel di Halloween - ma questa è sicuramente una buona notizia per gli amanti del terrore.

Uscita nel 2015, Tales for a Halloween Night è una serie antologica di fumetti che esplora il genere horror a 360 gradi. I 3 volumi usciti raccolgono le storie di vari scrittori di romanzi e di fumetti - tra i quali figurano Steve Niles, Sandy King, Leonardo Manco e Jimmy Palmiotti - ambientate in luoghi classici del genere come cimiteri e navi affondate negli abissi, senza farsi mancare creature spaventose e fantasmi.

Cosa ne pensate del progetto? Vi piacerebbe vedere il maestro dell'horror all'opera su questa serie tv?