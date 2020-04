Tales from the Loop, per Rebecca Hall il viaggio nel tempo è possibile

Nel corso di una recente intervista con Collider, l'attrice Rebecca Hall ha raccontato alcuni retroscena di Tales From The Loop, la nuova serie fantascientifica di Amazon Prime ispirata all'arte dello svedese Simon Stålenhag.

"Parte del suo fascino per me risiedeva nella sua natura misteriosa", ha spiegato l'attrice di Iron Man 3 e Vicky Cristina Barcelona. "Aveva una sorta di aura primitiva, almeno ad un certo livello. Non lo so. È difficile da spiegare. Ho avuto una reazione che mi è sembrata molto - ne sono rimasta molto commossa, e non capivo davvero cosa stesse succedendo. E ho trovato molto avvincente che i personaggi e il mondo sembrassero molto autonomi e non si relazionassero davvero gli uni con gli altri, eppure allo stesso tempo sembrava che tutto ciò che fosse fantascientifico o strano dipendesse comunque dall'emozione umana."

L'attrice ha continuato parlando del suo personaggio:

"Penso che il suo viaggio sia piuttosto difficile, ma è molto comprensibile e umano. È un personaggio nato dall'atto definitivo di abbandono. Ovviamente non voglio fare alcuno spoiler, ma sembra che tutta la sua spinta emotiva e tutti i suoi obiettivi abbiano lo scopo di affrontare ciò che le è successo e, ad un certo livello, controllare il proprio mondo. E lavora nel mondo della fisica delle particelle e si occupa di domande esistenziali sul senso della vita e i suoi perché. E ci sono anche quegli elementi misteriosi in tutto questo."

Infine, qualche nozione sulla possibilità teorica viaggio nel tempo: "Credo che la cosa che più abbia impressionato di questa serie è che quando pensi alla fisica, e il poco che so dei collettori di particelle e di tutte queste cose che le persone presumibilmente stanno facendo in questo campo, è che ha a che fare con la nozione filosofica del tempo, la sua esistenza o la sua inesistenza. E parli con queste persone e dici: 'Credi che il viaggio nel tempo sia possibile?'. E loro ti diranno: 'Sì'. E tu dirai: 'Beh, devi essere pazzo. Questa è roba da fantascienza.' E invece no, non lo è. È filosoficamente e teoricamente possibile."

