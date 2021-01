Tales of Dunk and Egg, HBO al lavoro sulla nuova serie prequel di Game of Thrones!

È vero, non ci siamo lasciati particolarmente bene con Game of Thrones: l'ultima stagione della serie HBO è ritenuta in genere una delle più grosse delusioni scaturite dal piccolo schermo negli ultimi anni, ma mentiremmo nel sostenere che nessuno di noi abbia voglia di tornare in quel di Westeros ancora una volta.

Detto, fatto: alla già annunciata ed attesissima House of the Dragon, infatti, HBO ha aggiunto il nome di una nuova serie prequel che ci riporterà nell'incredibile mondo partorito dalla penna di George R.R. Martin.

La serie in questione si chiama Tales of Dunk and Egg e sarà tratta dall'omonima serie di romanzi scritti sempre dall'autore della saga di Cronache del Ghiaccio e del Fuoco: i libri di Martin non sono direttamente collegati agli eventi narrati in Game of Thrones e sono ambientati ben 90 anni prima di questi (ben prima, insomma, della stessa ribellione dei Baratheon con annessa cacciata dei Targaryen), ai tempi delle avventure del cavaliere errante Ser Duncan (il Dunk del titolo) e del suo scudiero Egg, futuro re Aegon V Targaryen.

Che aspettative avete per questo nuovo show? Diteci la vostra nei commenti! Pare, comunque, che l'ultima stagione di Game of Thrones abbia causato un bel danno ad HBO