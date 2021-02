Tales of Dunk and Egg, HBO:'Per gli spin-off ci faremo guidare da ciò che il pubblico ama'

HBO è a lavoro su una serie di spin-off tratti dal fantastico mondo creato dalla penna di George RR Martin. Dopo la notizia di House of the Dragon, è giunta quella di un altro prequel, ovvero Tales of Dunk and Egg, ambientato circa 90 anni prima della ribellione di Robert Baratheon.

Lo show in questione sarà incentrato sulle vicende del cavaliere errante Ser Duncan e del suo fido scudiero Egg, futuro re Aegon V Targaryen. Sebbene Martin abbia dichiarato di essere molto indietro con la stesura di questi romanzi, come sempre, oseremmo dire, sembra che la HBO voglia comunque far partire i lavori per quella che sembra una delle storie più interessanti desunte dell'universo di Game of Thrones.

Casey Bloys, chief content officer di HBO e HBO Max, non ha affrontato quelle che saranno con precisione i cambiamenti che verranno apportati a Tales of Dunk and Egg, ma ha sottolineato che i vari spinoff che andranno avanti saranno quelli che avranno storie che meriteranno di essere raccontate.

"Ovviamente, sappiamo che George ha questo mondo incredibile con tutta questa storia davvero ricca e complicata e tutti questi personaggi. Quindi abbiamo cercato di riflettere su quali sono le storie che vale la pena raccontare. Cosa sarebbe eccitante? Cosa amerebbero i fan? Tales of Dunk and Egg è uno di quelle storie, ma di certo non l'unica".

Intanto, è ormai confermato che la prossima primavera partiranno le riprese di House of the Dragon.