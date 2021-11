Tales of Dunk and Egg, nuovo sceneggiatore per il prequel di Game of Thrones

A inizio anno HBO ha annunciato la serie prequel Tales of Dunk and Egg che ci riporterà alle atmosfere del mondo fantastico creato da George R. R. Martin. Tales of Dunk and Egg è ancora nelle prime fasi dello sviluppo e oggi è stato rivelato il nome di uno degli sceneggiatori che prenderà parte al progetto.

Mentre il recente trailer di House of the Dragons ci ha rivelato che il primo prequel di Game of Thrones debutterà su HBO nel corso del 2022, in parallelo la rete mette le basi per Tales of Dunk and Egg, reclutando lo sceneggiatore statunitense Steve Conrad, che ha lavorato a film come The Weather Man e La ricerca della felicità.

La serie TV Tales of Dunk and Egg esplorerà i tre racconti dell'omonima serie letteraria di Martin, raccolti nel libro Il cavaliere dei sette regni edito in Italia nel 2014. Gli eventi si svolgono nel continente di Westeros circa un secolo prima degli eventi di Game of Thrones e riguardano le avventure di Sir Duncan (Dunk) e di un giovane Aegon V Targaryen (Egg).

In realtà ben prima dell'annuncio da parte di HBO, George R. R. Martin aveva rivelato che avrebbe voluto concludere i racconti di Tales of Dunk and Egg prima di realizzarne uno show televisivo: "Finora ho scritto e pubblicato solo tre novelle, e ce ne sono almeno sette o otto o dieci ancora. Voglio scrivere." aveva dichiarato Martin. "Non voglio ripetere quello che è successo con Game of Thrones, dove lo show è in anticipo sui libri".