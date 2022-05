Tales of Jedi, c'è anche una piccola Ahsoka Tano nelle prime immagini

Non possiamo certo dire che sia stato un evento deludente, questo Star Wars Celebration: Lucasfilm ha accontentato i fan con una sfilza di annunci decisamente interessanti, tra cui questa Tales of Jedi che, andandosi ad inserire nella lunga tradizione di serie animate appartenenti al franchise, ci permetterà di esplorarne zone ancora sconosciute.

Tales of Jedi sarà una serie animata antologica ambientata in vari punti della linea temporale di Star Wars, permettendoci quindi di spostarci agevolmente da un periodo storico all'altro della Galassia in modo tale da poterci raccontare storie anche piuttosto distanti tra loro.

Dopo aver annunciato il ritorno di Liam Neeson nei panni di Qui-Gon Jinn, nonché quello dell'indimenticato Mace Windu (al momento, però, privo della voce di Samuel L. Jackson), Lucasfilm ha dunque diffuso sui social alcune prime immagini ufficiali di questa Tales of Jedi, in alcune delle quali incontriamo anche un'altra nostra vecchia conoscenza.

Stiamo parlando di Ahsoka Tano, protagonista di The Clone Wars e già apparsa in versione live-action in The Mandalorian e The Book of Boba Fett: nelle foto in questione, l'ex-padawan di Anakin Skywalker ci viene mostrata ancora neonata, nell'ambito di un episodio che ci permetterà, presumibilmente di scoprirne le origini. Siete curiosi? Diteci la vostra nei commenti! Noi, intanto, vigileremo per ogni eventuale aggiornamento.