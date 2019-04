Tales of the City: il trailer ufficiale della nuova miniserie Netflix con Laura Linney

Netflix ha diffuso in rete il primo trailer ufficiale di Tales of the City, nuova miniserie ispirata ai romanzi di Armistead Maupin. Potete trovare il trailer all'interno della notizia, mentre in calce potete dare un'occhiata allo splendido poster ufficiale dello show.

In questo nuovo capitolo Mary Ann ritorna a San Francisco e ritrova la figlia Shawna e l'ex marito Brian, vent'anni dopo averli abbandonati per dedicarsi alla carriera. In fuga da una crisi di mezza età causata da una vita quasi perfetta nel Connecticut, Mary Ann rientra rapidamente nella cerchia di Anna Madrigal, della famiglia che ha scelto e di una nuova generazione di giovani inquilini gay, tutti residenti del civico 28 di Barbary Lane.

Mary Ann è interpretata dalla vincitrice del Golden Globe Laura Linney (John Adams), mentre nel resto del cast troviamo Olympia Dukasis nei panni di Anna Madrigal, Ellen Page in quelli di Shawna e Barbara Garrick nel ruolo di DeDe Halycon Day.

Tales of the City sarà disponibile su Netflix a partire dal prossimo 7 giugno. Composta da 10 episodi, la miniserie è sviluppata da Lauren Morelli, che torna ad occuparsi di uno show incentrato su tematiche LGBTQ dopo Orange is the New Black, serie che si concluderà con la sua settima stagione.

Lo show è prodotto dalla Working Title Television in collaborazione con NBCUniversal International studios. Tra i produttori esecutivi figurano anche Armistead Maupin e Laura Linney.