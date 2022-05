Tales of the Jedi, Liam Neeson sarà Qui-Gon Jinn! Confermato anche Mace Windu

Sono giorni di grandi annunci, dalle parti di una certa Galassia lontana lontana: la settimana dello Star Wars Celebration non ha deluso le aspettative, regalando ai fan un anticipo di ciò che sarà nel prossimo futuro del franchise, tra nuovi arrivi in fatto di film e serie TV e, soprattutto, alcuni graditissimi ritorni.

A tal proposito, due dei più importanti ritorni in scena riguardano la serie animata Tales of the Jedi, show antologico composto da alcuni corti d'animazione ambientati, ovviamente, nell'universo creato da George Lucas: proprio in quest'ambito, dicevamo, avremo modo di rivedere due cavalieri jedi scomparsi da un bel po' di tempo.

Il primo grande nome è quello di Qui-Gon Jinn, per il quale c'è da registrare anche il ritorno di Liam Neeson, che come ricorderete diede volto al maestro di Obi-Wan Kenobi durante la trilogia prequel (finendo fuori combattimento, purtroppo, sul finale di Episodio I); a far esultare i fan c'è però anche il ritorno di Mace Windu, per il quale, però, non si è almeno per il momento parlato di un coinvolgimento di Samuel L. Jackson.

Una serie che sembra decisamente partire con il piede giusto, non trovate? A proposito di Star Wars Celebration, comunque, qui trovate il primo trailer di Andor rilasciato proprio durante l'evento della scorsa settimana.