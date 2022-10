Tales of The Jedi: ritornano vecchie conoscenze nel nuovo poster ufficiale!

L'universo di Star Wars è in continua espansione sia sul fronte seriale che animato. A confermarlo sono i diversi prodotti annunciati nel corso della Star Wars Celebration dello scorso maggio nel quale la Lucasfilm ha mostrato in che direzione si muoverà il franchise nel prossimo futuro.

Il primo annuncio ufficiale di Star Wars: Tales of the Jedi risale alla Star Wars Celebration durante la quale la Lucasfilm ha reso nota l' intenzione di voler raccontare storie "mai viste prima" attraverso sei cortometraggi animati che avrebbero avuto come protagonisti vecchie conoscenze dell' universo di Guerre Stellari.

Dopo le ottime reazioni dei fan a Star Wars: Visions, si ritorna al mondo dell'animazione tanto caro all' universo di Star Wars. E' stato pubblicato, infatti, il primo poster ufficiale di Star Wars: Tales of The Jedi insieme alla data d'uscita.

La serie arriverà su Disney+ il prossimo 26 ottobre. Creati da Dave Filoni, i cortometraggi vedranno ritornare importanti personaggi che, nel corso degli anni, hanno abitato la galassia lontana lontana. Primo tra tutti, Qui-Gon Jinn che tornerà ad essere doppiato da Liam Neeson. Saranno presenti nella serie anche Mace Windu, Luke Skywalker, una giovanissima Ashoka e il Conte Dooku prima della sua caduta verso il lato oscuro.

Durante la Star Wars Celebration, Dave Filoni ha anticipato qualcosa della serie "Volevo esplorare alcuni personaggi e basarli sulle idee che avevo in mente durante la realizzazione di The Clone Wars non lo avrebbe reso uno spettacolo completo" ha raccontato parlando anche del processo creativo dietro la realizzazione dei vari corti "Volando avanti e indietro durante le riprese di The Mandalorian, scrivevo storie in aereo". La data di uscita ufficiale della serie è stata resa nota attraverso un tweet seguito da un'enigmatica caption "Due storie di destino. Un destino".

