Tales of the Jedi: ecco il primo trailer della nuova serie animata Star Wars!

Dopo il trailer di Willow e il nuovo trailer di Andor al D23 è giunta l'ora di Tales of the Jedi di cui sono state rilasciate delle nuove immagini ufficiali e soprattutto la prima e attesissima clip di presentazione di questa serie animata.

Per quanto ne sappiamo fin qui, Star Wars: Tales of the Jedi sarà composta da un totale di sei episodi, tre dedicati principalmente ad Ahsoka e tre al Conte Dooku, e abbiamo già importantissimi dettagli relativi alla trama di questo nuovissimo show targato Disney+.

Gli episodi dedicati alla giovane donna di razza togruta, si concentreranno infatti soprattutto sulla sua giovinezza, con particolare attenzione al periodo trascorso con Anakin Skywalker durante la Guerra dei Cloni e a quanto accaduto dopo l'Ordine 66, quando Ahsoka ha dovuto affrontare un Inquisitore.

In riferimento al Conte Dooku invece, approfondiremo la sua vita da Jedi, prima del suo passaggio al Lato Oscuro e lo vedremo confrontarsi con Qui-Gon Jinn che tornerà nella sua versione giovanile ancora una volta interpretato da Liam Neeson e con lui, ci sarà anche Mace Windu.



Insomma, sembra che Tales of the Jedi ci riserverà davvero tantissime sorprese, portandoci ancora una volta indietro nel tempo per conoscere le origini di questi amatissimi personaggi. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.