Tales Of The Walking Dead, AMC ordina ufficialmente lo spin-off

Tales of the Walking Dead è ufficialmente realtà. Il network AMC ha formalmente ordinato una prima stagione per la nuova serie spin-off di The Walking Dead.

L'universo di The Walking Dead si espande ancora di più.

La serie antologica Tales of the Walking Dead arriverà davvero su AMC, ora che il network ne ha appena confermato la produzione.

Si tratterà, come riportato in precedenza, di uno show composto da episodi standalone da un'ora ciascuno, con una prima stagione da sei episodi. Ogni ora esplorerà diverse storie da un differente punto di vista.

"The Walking Dead è uno show che ha fatto la storia della televisione e ha attratto un esercito di fan estremante fedeli e appassionati" ha affermato il Presidente della programmazione originale di AMC Networks & Studios Dan McDermott "Vediamo così tanto potenziale per un'ampia gamma di coinvolgenti narrazioni in questo mondo, e l'antologia dal formato episodico Tales of the Walking Dead ci darà la flessibilità di intrattenere i fan di lunga data ma anche offrire un punto d'ingresso per i nuovi spettatori, specialmente sulle piattaforme streaming".

Tales of the Walking Dead seguirà le orme di Ai Confini della Realtà, aveva infatti dichiarato in precedenza il produttore Scott Gimple, per sua stessa dicitura "consigliere" della showrunner designata di Tales of the Walking Dead Channing Powell.



Tales of the Walking Dead debutterà la prossima estate su AMC e AMC+, e con tutta probabilità non ci vorrà molto affinché arrivi anche qui da noi su Disney+.