Tales Of The Walking Dead: animazione e musica nella nuova serie antologica a tema zombie

L'universo di The Walking Dead è destinato ad espandersi enormemente in futuro: oltre allo spin off su Daryl e Carol e alla serie ponte World Beyond, ci sarà spazio anche per una particolare produzione antologica, che punterà molto sull'animazione e sulla musica.

Si intitolerà Tales of The Walking Dead, e Scott Gimple ha avuto modo di rivelare qualcosa in più sulla natura del nuovo progetto: "Ci siamo divertiti a creare il formato di Tales of per quasi tre anni, per spingerlo in ogni direzione possibile. È una sfida incredibilmente divertente. Sì, ci saranno storie con i vecchi personaggi iconici, ma ci saranno anche storie con personaggi completamente nuovi. Storie provenienti dall'intera timeline di The Walking Dead".

Per quanto riguarda il metodo usato per portare sullo schermo dei simili racconti, il capo di TWD ha rivelato: "Probabilmente useremo formati differenti: animazione, musica e media diversi. Vogliamo sorprendere le persone ogni settimana con ciò che riceveranno".

L'esistenza dello spin-off era già stata rivelata tempo fa, ma ancora non è chiaro se l'animazione sarà il cavallo di battaglia principale o se saranno presenti parti in live action. A quanto pare, ciascun episodio racconterà una vicenda diversa, e sono in molti a chiedersi se ci sarà spazio per un approfondimento su Rick Grimes o sulla vita di Beta prima dell'apocalisse. Cosa ne pensate? Il nuovo imprevedibile format potrebbe dimostrarsi interessante? Ditecelo nei commenti!