Tales of The Walking Dead, l'apocalisse zombie continua nel trailer della nuova serie AMC

Avevamo visto delle prime immagini di Tales of The Walking Dead, lo spin-off antologico di The Walking Dead, ma mancava ancora un full trailer... Trailer che quest'oggi è stato mostrato al Comic-Con di San Diego.

Tremate, tremate... Gli zombie son tornati. E stanno ancora cercando di ucciderci tutti.

Non importa, infatti, se siate o meno uno studioso del settore, come uno dei personaggi che vediamo nel primo trailer di Tales of The Walking Dead: come fa notare la Amy Zhang di Poppy Liu, c'è poco da studiare quando si hanno di fronte questi esseri che "non fanno nulla se non andare in giro e cercare di ucciderci. Studio terminato".

La serie antologica spin-off di The Walking Dead si presenta così, con una panoramica di ciò che possiamo aspettarci da queste sei storie ambientate tutte nell'apocalittico universo di nostra conoscenza, e che come annunciato ci proporrà volti noti e inediti per un'altra stagione di puro intrattenimento targato AMC.

Tales of The Walking Dead, capitanato da Channing Powell, vede nel cast anche Samantha Morton, Daniella Pineda, Olivia Munn, Terry Crews, Jessie T. Usher, Parker Posey Anthony Edwards, Danny Ramirez, Embeth Davidtz, Sarah Graham, Matt Medrano, Lauren Glazier e Gage Munroe.

Lo show debutterà domenica 14 agosto su AMC e AMC+.