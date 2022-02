Tales of the Walking Dead: nel cast entrano ache Terry Crews e Parker Posey

Come riportato da The Hollywood Reporter, si allarga il cast di Tales of the Walking Dead, serie antologica spin-off di The Walking Dead che arriverà prossimamente. Nel cast sono appena entrati Terry Crews, Parker Posey, Poppy Liu, Jillian Bell e Anthony Edwards. Per tutti questi nomi si tratta dell'esordio nel franchise televisivo nato su AMC.

Vi avevamo già anticipato che le riprese di Tales of The Walking Dead sarebbero iniziate qualche settimana fa, attualmente la produzione si trova a Buford, in Georgia, non lontano dal set principale di Atlanta e Senoia dove ora stanno girando gli ultimi tre episodi di The Walking Dead.

La showrunner e produttrice esecutiva di Tales of the Walking Dead, Channing Powell, una veterana sceneggiatrice e produttrice di The Walking Dead e Fear the Walking Dead, ha confermato l'inizio delle riprese con un'immagine del dietro le quinte dal set di Buford che potete vedere in calce alla notizia. Sfortunatamente non è stato ancora rivelato molto dello show, così come le storie che verranno raccontate. Sappiamo solo che la serie si svolge lungo la linea temporale dell'apocalisse zombie di The Walking Dead e riporterà in vita i personaggi preferiti dai fan che sono morti in episodi indipendenti di un'ora, rivelando storie di origine e molto altro.

Non è ancora stata fissata una data di uscita per Tales of The Walking Dead, mentre The Walking Dead tornerà con la seconda parte della undicesima stagione dal 20 febbraio su AMC. L'esordio in Italia è previsto su Disney+, nella sezione Star dedicata ai programmi per un pubblico più adulto. Tra i registi torneranno anche nomi noti alla serie horror: Haifaa al-Mansour, Deborah Kampmeier e Tara Nicole Weyr.