Tales of the Walking Dead, anche Daniella Pineda nel cast della serie AMC

Dopo Terry Crews e Parker Posey un'altra star si unisce al cast della serie antologica Tales of the Walking: nell'universo di The Walking Dead arriva anche Daniella Pineda.

L'attrice di Cowboy Bebop e Jurassic World Daniella Pineda è la nuova aggiunta al cast del nuovo spin-off di The Walking Dead.

Il ruolo che ricoprirà, al momento, non è ancora stato rivelato, ma attendiamo aggiornamenti al riguardo.

Tales of the Walking Dead è una serie antologica in sei episodi che racconterà le singole storie di sei diversi personaggi, già conosciuti o meno all'interno dell'universo di The Walking Dead, ovviamente ambientate durante l'apocalisse zombie.

Nel cast di Tales of the Walking Dead vedremo, oltre ai già citati Pineda, Crews e Posey, anche Poppy Liu (Better Call Saul), Anthony Edwards (Designated Survivor) e Jillian Bell (Bill and Ted Face the Music). Le riprese sono già iniziate, sperando di fare in tempo per un debutto estivo su AMC e AMC+.

Questo sarà il terzo spin-off televisivo di The Walking Dead dopo Fear The Walking Dead e The Walking Dead: World Beyond, e vedrà tra i suoi registi i veterani dell'universo di The Walking Dead Michael E. Satrazemis e Tara Nicole Weyr e i "novellini" Haifaa Al-Mansour (The Sinner, The Society) e Deborah Kampmeier (Clarice, FBI: International).