Tales of the Walking Dead su Disney Plus: come vedere i nuovi episodi

Dopo il primo teaser di The Walking Dead Dead City, lo spinoff con Maggie e Negan, Disney Plus annuncia l'arrivo sulla piattaforma di streaming on demand della serie Tales of the Walking Dead.

La serie antologica Tales of the Walking Dead, l'ultima arrivata dell'universo in espansione di The Walking Dead, è disponibile su Disney+ in Italia con un nuovo episodio in arrivo ogni lunedì: Tales of the Walking Dead consiste in sei episodi originali autoconclusivi, incentrati su personaggi nuovi e già conosciuti all’interno dell’apocalisse zombie. Ogni episodio ha un tono e un punto di vista distinti, ma la posta in gioco è alta in ogni storia, e spinge nuovi indimenticabili personaggi a scelte e situazioni spietate e pericolose per la vita. L’apocalisse viene raccontata con occhi diversi, mostrando altri mondi, miti e misteri di The Walking Dead.

Tales of the Walking Dead è interpretato, tra gli altri, da Olivia Munn (The Newsroom, X-Men: Apocalypse, Six), Samantha Morton (The Walking Dead, Harlots), Terry Crews (Brooklyn Nine-Nine), Parker Posey (Lost In Space), Anthony Edwards (Inventing Anna, WeCrashed), Poppy Liu (Dead Ringers), Jillian Bell (Crazy Night – Festa col morto), Loan Chabanol (Gigolò per caso), Embeth Davidtz (Old, Ray Donovan), Jessie T. Usher (Shaft, The Boys), Daniella Pineda (Cowboy Bebop) e Danny Ramirez (Top Gun: Maverick). Lo showrunner è Channing Powell, che è stato sceneggiatore e produttore di The Walking Dead e Fear the Walking Dead.

